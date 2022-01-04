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Giriş Tarihi: 4.1.2022 08:34 Son Güncelleme: 4.1.2022 08:36

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ’nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyon: 13 gözaltı

İHA
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ’nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyon: 13 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Adliye Yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda, aralarında aktif zabıt katibi, aktif gardiyan ve aktif icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Adliye Yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda, aralarında aktif zabıt katibi, aktif gardiyan ve aktif icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı.

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İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ’nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyon: 13 gözaltı
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