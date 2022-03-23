İstanbul merkezli 6 ilde ’Hayali ihracat’ operasyonu!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yurt içindeki ilgili makamlara sunulan bazı ihracat belgelerinin yurt dışına gönderilen ihracat belgelerine göre çok daha yüksek meblağlarda olduğunu tespit etti ve harekete geçti. Yapılan detaylı incelemelerde; beş farklı şirketin toplamda 290 ihracat işleminde mevcut enflasyon farkı ile devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı belirlendi. "Hayali İhracat" suçuna karışan 14 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli olarak Giresun, İzmir, Muğla, Artvin ve Kocaeli'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari üç şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.