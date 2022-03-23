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Giriş Tarihi: 23.3.2022 08:49 Son Güncelleme: 23.3.2022 09:02

İstanbul merkezli 6 ilde 'Hayali ihracat' operasyonu!

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul merkezli 6 ilde ’Hayali ihracat’ operasyonu!

İstanbul merkezli olarak 6 ilde “Hayali İhracat” operasyonu düzenlendi. Devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi alan 5 şirkete yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yurt içindeki ilgili makamlara sunulan bazı ihracat belgelerinin yurt dışına gönderilen ihracat belgelerine göre çok daha yüksek meblağlarda olduğunu tespit etti ve harekete geçti. Yapılan detaylı incelemelerde; beş farklı şirketin toplamda 290 ihracat işleminde mevcut enflasyon farkı ile devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı belirlendi. "Hayali İhracat" suçuna karışan 14 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli olarak Giresun, İzmir, Muğla, Artvin ve Kocaeli'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari üç şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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İstanbul merkezli 6 ilde 'Hayali ihracat' operasyonu!
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