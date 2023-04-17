İstanbul merkezli 7 ilde otomobil hırsızlarına operasyon: 12 gözaltı

İstanbul, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı. İstanbul, Bursa, Mardin, Hatay, Diyarbakır, Samsun ve Tekirdağ'da daha önceden tespit edilen 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sorgu için Asayiş Şube Müdürlüğünde getirildi.