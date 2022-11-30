İstanbul merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Faiz karşılığı para verdikleri ve vadesi gelmemiş çekleri komisyon karşılığında vadesinden önce nakde çevirerek tefecilik yaptıkları tespit edilen çete üyelerinin İstanbul merkez olmak üzere Sakarya, Karabük, Muğla, İzmir, Aydın ve Trabzon'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 26'sı İstanbul'da olmak üzere, toplam 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 50 kişiden toplam 60 milyon liralık haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.