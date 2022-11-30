Haberler Yaşam Haberleri İstanbul merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 30.11.2022 10:22

İstanbul merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 7 ilde tefecilik yaptıkları tespit edilen çeteye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 50 mağdurdan 60 milyon haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 33 kişi gözaltına alındı.

DHA
İstanbul merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları tespit edilen bir çeteye operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Faiz karşılığı para verdikleri ve vadesi gelmemiş çekleri komisyon karşılığında vadesinden önce nakde çevirerek tefecilik yaptıkları tespit edilen çete üyelerinin İstanbul merkez olmak üzere Sakarya, Karabük, Muğla, İzmir, Aydın ve Trabzon'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 26'sı İstanbul'da olmak üzere, toplam 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 50 kişiden toplam 60 milyon liralık haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek, mağdurlara ait çok sayıda çek-senet, ajanda ve vekaletnameler ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA