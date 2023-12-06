İstanbul merkezli 8 ilde sahte içki operasyonu: 50 gözaltı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki kaçakçılığının önlenmesi için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda kimya ve dezenfektan alanında firmaları olan bazı kişilerin, bu sayede temin ettikleri etil alkolleri, sahte içki üretenlere, bidonların üzerine yüzey temizleyici ve içilemez yazılı etiketler yapıştırarak sattıklarını belirledi. Ekipler, ürünleri kargo veya nakliye yoluyla gönderen şüphelilerin, ayrıca yasa dışı yollarla alkollü içki de imal ettiklerini, içki şişelerinin üzerine sahte bandrol yapıştırdıklarını tespit etti.

Şüphelilerin ürettikleri sahte bandrollü içkileri turizm bölgelerinde yer alan tesislere göndermeyi planladıkları bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin organize bir yapı içerisinde hareket ettiğini belirledi. Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çorum ve Mardin'de eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 50 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 51 ton 427 litre etil alkol ve 370 litre alkol aroması, 44 bin 773 şişe alkollü içki, 21 bin 375 boş içki şişesi, 18 bin 600 içki şişesi kapağı, 10 bin 480 sahte bandrol, kapaklama makinesi, 8 su motoru, 640 içki kiti, alkolmetre, 12 alkol dolum makinesi, 2 ambalaj ısıtıcısı, 45 süzgeç, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ile suç naklinde kullanılan 10 araç ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.