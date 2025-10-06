Haberler Yaşam Haberleri İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda yeni gelişme! 5 doktor tutuklandı
Giriş Tarihi: 6.10.2025 20:29

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda yeni gelişme! 5 doktor tutuklandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde gözaltı kararı bulunan ve aktif görevde olan 5 şüpheli doktor yakalanmıştı. FETÖ iltisaklı olduğu belirlenen şüpheliler, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Konya ve Mardin'de FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonda tamamı aktif doktorluk yapan 5 şahıs yakalanmıştı. Yakalanan şüpheliler tutuklandı.

ÖRGÜTÜN TUS KAMPINA KATILDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin örgütün yurtlarında ders çalışma adı altında Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları tespit edilerek örgüt imamı ile irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, terör örgütünün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve Bank Asya hesaplarının olduğu iddia edildi. Şüphelilerin örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanlarının da olduğu öne sürüldü.

TUTUKLANDILAR

Tamamı doktorluk yapan 3'ü kamu 2'si özel sektörde çalışan 5 şüpheli doktor tutuklandı.

