İstanbul merkezli fuhuş operasyonunda çok sayıda gözaltı

Şüphelilerle ele geçirilen cep telefonlarına incelenmek üzere el kondu. Diğer yandan operasyon kapsamında fuhuşa zorlandıkları iddia edilen 9 kadın da kurtarılarak, mağdur olarak ifadeleri alındı. Kadınların geceliği bin dolar karşılığında gönderildikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.