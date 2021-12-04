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Giriş Tarihi: 5.12.2021

İstanbul milyon dolarlık düğünlerin merkezi olacak

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul milyon dolarlık düğünlerin merkezi olacak
MİLYON dolarları bulan bütçeleriyle yabancı düğünlerinin önümüzdeki yıl Türkiye ekonomisine önemli girdi sağlaması bekleniyor. Rusya, Hindistan, Afganistan, İran, Pakistan ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeden yeni çiftlerin düğün rotası Türkiye olacağı belirtiliyor. Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve düğün trendlerinin sergilendiği Wedding Dream Art'ta evlilik sektörünün profesyonelleri İstanbul'da bir araya geldi. Her yıl ortalama 600 bin düğünün olduğu ve 1.2 milyon kişinin evlendiği Türkiye'de düğün sektörü yıllık yaklaşık 100 milyar TL'lik ekonomi oluşturuyor. Özellikle İstanbul Boğazı hattı, lüks otellerde ve yalılarda düğün yapmak isteyenlerin en tercih ettiği lokasyonlardan birisi olarak görülüyor. Tercihler arasında ilk sırada yer alan İstanbul, Las Vegas'tan sonra dünya üzerinde en çok tercih edilen ikinci düğün destinasyonu.



Özel tasarımlı ve teknoloji ağırlıklı talepler, Türk tasarımcıların başarılı çalışmalarıyla gerçekleşiyor. Kalabalık davetli topluluklarıyla yapılan ortalama 5 gün konaklamalı düğün organizasyonları turizm için önemli bir kanal oluşturuyor. Her düğün için ortalama 300 yabancı misafir gelirken, bu misafirlerin harcamaları da Türkiye'ye ciddi bir turizm geliri sağlıyor. İç mimar Heval Zengoğlu, "Klasik düğünlerin aksine gelin ve damatların hikâyelerini teknolojiye uyarlayarak lüks düğünler yapmayı hedefliyoruz. Teknoloji odaklı ürünler fark oluşturacak. Özellikle İstanbul, Antalya ve Bodrum'da böyle düğünlere talep var. 1 milyon dolara da düğün yapılıyor, bütçe yapılacak düğüne göre artabiliyor" dedi.

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İstanbul milyon dolarlık düğünlerin merkezi olacak
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