İstanbul pandeminin izlerini sildi!





Şu anda bayram dönemine göre daha sakin bir süreç var. Dönemsel olarak iniş çıkışlar yaşanıyor. Mayıs ayında 2019 doluluklarını yakalayacağız hatta aşacağız gibi görünüyor" dedi. Temmuz, ağustos ve eylül ayı ortalarını kapsayan dönemde ortalama dolulukların yüzde 85-90'lar düzeyine gelmesini beklediklerini anlatan Eresin, talebin güçlü olduğunu ekledi.