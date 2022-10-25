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Giriş Tarihi: 25.10.2022 18:32

İstanbul Pendik'te sarımsak satıcılarının bıçaklı kavgası:1 ölü 2 yaralı

İstanbul Pendik'te aynı sokak üzerinde kamyonetle sarımsak satarak geçinen iki akraba grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 1 kişinin öldüğü olayda 2 kişi de yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul Pendik’te sarımsak satıcılarının bıçaklı kavgası:1 ölü 2 yaralı

Olay, Pendik Kurtköy Mahallesi Soydaş Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kamyonetle sarımsak satarak geçimlerini sağlayan aralarında daha önceden husumet bulunan iki akraba grup, Soydaş Sokak üzerinde karşılaştı. Aralarında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar birbirine bıçakla saldırırken olayda 3 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede uzun süre çalışma yaptı. Toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

"AYIRMAYA ÇALIŞTIK BAŞARAMADIK"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Hüseyin İşçi, "Bunlar birbirleriyle akrabalar. Sarımsak satıyorlar. Yol üzerinde karşı karşıya geliyorlar ve birbirine saldırıyorlar. Biz araya girmeye çalıştık ama beceremedik. Sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdılar. 2 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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İstanbul Pendik'te sarımsak satıcılarının bıçaklı kavgası:1 ölü 2 yaralı
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