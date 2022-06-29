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Giriş Tarihi: 29.6.2022 10:09 Son Güncelleme: 29.6.2022 10:09

İstanbul polisi 6 azılı suçluyu daha yakaladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul polisi 6 azılı suçluyu daha yakaladı

İstanbul’da haklarında uzun yıllar kesilmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 6 azılı suçluyu daha yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince hükümlü şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda; hırsızlık suçundan 26 yıl 3 ay hapis cezası olan 25 yaşındaki Fatih K. Bahçelievler'de yakalandı. Aynı suçtan 21 yıl hapis cezası olan 41 yaşındaki Barış A. isimli şahıs Pendik'te yakalandı.

Yağma suçundan 19 yıl hapis cezası olan 32 yaşındaki Mevlüt T. Sultanbeyli'de, Kasten öldürme suçundan 16 yıl 1 ay hapis cezası olan 45 yaşındaki Selim G. Bağcılar'da yakalandı. Dolandırıcılık suçundan 14 yıl 10 ay hapis cezası olan 32 yaşındaki Şaban U.D. Üsküdar'da ve Kasten öldürmeden aranan 11 yıl 3 ay kesilmişi olan 40 yaşındaki Volkan A. Bağcılar'da yakalandı. Yakalanan kişiler gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

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İstanbul polisi 6 azılı suçluyu daha yakaladı
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