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Giriş Tarihi: 23.5.2025 12:04 Son Güncelleme: 23.5.2025 12:24

İstanbul polisinden aranan şahıslara operasyon: Şüphelilerin saklandığı adreste bacadan keleş çıktı

İstanbul Bahçelievler’de polis ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Bir apartman dairesinde yapılan aramalarda ise bacaya gizlenmiş Kaleşnikof silah ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul polisinden aranan şahıslara operasyon: Şüphelilerin saklandığı adreste bacadan keleş çıktı

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 19 Mayıs'ta Zafer Mahallesinde bir apartman dairesine operasyon düzenleyen polis ekipleri şüphelileri kaçmaya çalışırken yakaladı. Yakalanan E.A. (17), F.P. (24), Ş.A. (23), M.A.(20), H.E.A.(17) polis merkezine götürüldü.

Evde yapılan aramalarda ise, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, bir miktar uyuşturucu madde, 7 adet cep telefonuyla, 7 bin 655 lira, 3 bin 100 Euro ve 1 dolar ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Polis ekipleri dairede yaptığı aramada bacaya gizlenmiş 2 adet uzun namlulu silah, çelik yelek ve 1 adet de tabanca olduğunu tespit etti. Yakalanan şüphelilerin 'İş yeri kurşunlama', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Ruhsatsız silah alma ve bulundurma' gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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İstanbul polisinden aranan şahıslara operasyon: Şüphelilerin saklandığı adreste bacadan keleş çıktı
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