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Giriş Tarihi: 24.4.2025 23:09

İstanbul polisinden huzur uygulaması

İstanbul'da ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekiplerin katılımıyla "huzur" uygulaması gerçekleştirildi

AA
İstanbul polisinden huzur uygulaması

İstanbul'da polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere kentin birçok ilçesindeki denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı ve Millet Caddesi'ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

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İstanbul polisinden huzur uygulaması
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