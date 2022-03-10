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Giriş Tarihi: 10.3.2022 10:10

İstanbul sabaha karla uyandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul sabaha karla uyandı

İstanbul’da sabah saatlerinde aralıklarla etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü. Sabah işe gitmek isteyenler beklenen kar yağışı ile karşılaştı. İstanbul Valiliğinin okulları tatil etmesi ve yoğun kar uyarılarını dikkate alanların trafiğe çıkmaması ile yollar adeta boş kaldı.

İstanbul'da turuncu alarmın verilmesi ve son 25 yılın en şiddetli karın yağacağı uyarılarının yapılması İstanbulluları evlerinden çıkarmadı.

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etti.

Yetkililerin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da bölgesel olarak yer yer kar etkisini gösterdi.

Kağıthane'de yağışların sabah erken saatlerinden itibaren yoğunlaşması nedeniyle dik yokuşlardan çıkanlar güçlükle ilerledi.

İstanbul'da beklenen karla birlikte hava sıcaklığı da sıfıra kadar düşüş gösterdi.

Hem soğuk hava hem de zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'nda trafik saat 08.00'da yüzde 29 olarak ölçüldü.

Kar yağışı pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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İstanbul sabaha karla uyandı
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