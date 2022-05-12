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Giriş Tarihi: 12.5.2022 13:05 Son Güncelleme: 12.5.2022 13:16

İstanbul Siber Polisleri, Oltacılar'ı çökertti

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul Siber Polisleri, Oltacılar’ı çökertti

İstanbul Siber Polisleri; Oltacılar adında bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. Çok sayıda kişiyi dolandırarak haksız kazanç sağlayan şebekenin 8 üyesi yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İncelemeler, çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine başlatıldı. Mağdurlar; internet üzerinden araç kiraladıklarını ve para yatırdıklarını ancak dolandırıldıklarını öne sürdü. Bir dolandırıcılık şebekesi tespit edildi. Şebeke üyesi dolandırıcıların; piyasada tanınan bazı araç kiralama şirketlerinin internet sayfalarını kopyaladıkları belirlendi. İddialara göre dolandırıcılar; kopya sitelerle araç kiralayan mağdurların telefon bilgilerini aldı. Ardından da WhatsApp üzerinden "Kiralama şirketi valesiyim. Ödeme gerçekleştirdiyseniz aracınızı teslim edeceğiz" mesajları gönderen dolandırıcılar kiralama bedellerinin hızla ödenmesini sağladı.

İstanbul Siber Polisleri, Oltacılar'ı çökertti | Video

Şebeke üyelerinin özel bazı yazılımlar kullanarak oluşturdukları kopya internet sitelerinin, arama motorlarında üst sıralarda görünmesini sağladıkları da saptandı. Çok sayıda kişiyi dolandırarak toplamda 900 bin liralık haksız kazanç sağlayan şebeke üyelerinin yakalanmamak için para transferlerini üçüncü kişiler adına açılmış banka hesaplarına yaptırdıkları tespit edildi. 11 şebeke üyesinin açık kimlikleri tespit edildi. Sekiz ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sekiz şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Üç firari şebeke üyesini yakalama çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul Siber Polisleri, Oltacılar'ı çökertti
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