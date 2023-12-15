İstanbul Şişli’de ilginç olay: Takla atan sürücü aracını bırakıp gitti

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 61 LK 187 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje çarparak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Aracından kendi imkanlarıyla çıkan sürücü iddiaya göre, sağlık ekiplerinin yardımını kabul etmedi. Hafif yaralı sürücü polis ekiplerinin gelmesini beklemeden siyah bir otomobile binerek olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.