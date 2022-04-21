İstanbul-Sofya Ekspresi seferlere başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, salgın nedeniyle ara verilen İstanbul-Sofya Ekspresi seferlerinin 25 Nisan'da yeniden başlayacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCDD Taşımacılık ve Bulgaristan Demiryolları ile yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul- Sofya Ekspresi'nin 25 Nisan'dan itibaren İstanbul'dan (Halkalı), 26 Nisan'dan itibaren de Sofya'dan ilk seferlerine başlaması yönünde karar alındı. İstanbul- Sofya Ekspresi İstanbul'dan 21.40'ta kalkacak, Sofya'ya 09.35'te varacak. Sofya'dan 18.30'da hareket edecek, İstanbul'a 05.34'te ulaşacak. İstanbul (Halkalı)-Provdiv (Filibe)- Sofya güzergâhını izleyen İstanbul-Sofya Ekspresi İstanbul'dan Sofya'ya 11 saat 55 dakikada, Sofya'dan İstanbul'a ise 11 saat 4 dakikada varacak" denildi.