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Giriş Tarihi: 21.4.2022

İstanbul-Sofya Ekspresi seferlere başlıyor

ANKARA
İstanbul-Sofya Ekspresi seferlere başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, salgın nedeniyle ara verilen İstanbul-Sofya Ekspresi seferlerinin 25 Nisan'da yeniden başlayacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCDD Taşımacılık ve Bulgaristan Demiryolları ile yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul- Sofya Ekspresi'nin 25 Nisan'dan itibaren İstanbul'dan (Halkalı), 26 Nisan'dan itibaren de Sofya'dan ilk seferlerine başlaması yönünde karar alındı. İstanbul- Sofya Ekspresi İstanbul'dan 21.40'ta kalkacak, Sofya'ya 09.35'te varacak. Sofya'dan 18.30'da hareket edecek, İstanbul'a 05.34'te ulaşacak. İstanbul (Halkalı)-Provdiv (Filibe)- Sofya güzergâhını izleyen İstanbul-Sofya Ekspresi İstanbul'dan Sofya'ya 11 saat 55 dakikada, Sofya'dan İstanbul'a ise 11 saat 4 dakikada varacak" denildi.

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İstanbul-Sofya Ekspresi seferlere başlıyor
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