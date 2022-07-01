Haberler Yaşam Haberleri İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi: 1 Temmuz İSKİ sorgula İstanbul sular ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 1.7.2022 09:35 Son Güncelleme: 1.7.2022 09:35

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi: 1 Temmuz İSKİ sorgula İstanbul sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi: 1 Temmuz İSKİ sorgula İstanbul sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi her an İSKİ tarafından güncelleniyor. Bu yaz sıcaklarında arıza ya da planlı kesinti yapılabiliyor. Bu sebeple vatandaşlar İstanbul sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. 1 Temmuz İSKİ arıza sorgula ekranı ile İstanbul sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı veriliyor. İşte İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi!

İSKİ ile İstanbul su kesintisi sorgulanabiliyor. Arıza ya da planlı şekilde sular kesilebiliyor. İstanbul Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde bir süreliğine su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Böylece bu sıcak günlerde bazı evlerde sular bulunmayacak. Vatandaşlar da bu yüzden İstanbul sular ne zaman gelecek sorusunu yöneltiyor. İşte 1 Temmuz İstanbul su kesinti yaşanan ilçeler listesi

İSKİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için tüm telefonlardan 185'i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ

Silivri Selimpaşa Mahallesi 07.09'da başlayan su kesintisi 9.00 saatlerinde bitmesi bekleniyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi: 1 Temmuz İSKİ sorgula İstanbul sular ne zaman gelecek?
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