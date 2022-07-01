İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi: 1 Temmuz İSKİ sorgula İstanbul sular ne zaman gelecek?

İSKİ ile İstanbul su kesintisi sorgulanabiliyor. Arıza ya da planlı şekilde sular kesilebiliyor. İstanbul Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde bir süreliğine su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Böylece bu sıcak günlerde bazı evlerde sular bulunmayacak. Vatandaşlar da bu yüzden İstanbul sular ne zaman gelecek sorusunu yöneltiyor. İşte 1 Temmuz İstanbul su kesinti yaşanan ilçeler listesi