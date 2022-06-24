Haberler Yaşam Haberleri İstanbul sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 24 Haziran: İSKİ arıza sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.6.2022 09:21

İstanbul sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 24 Haziran: İSKİ arıza sorgulama ekranı

İstanbul sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 24 Haziran: İSKİ arıza sorgulama ekranı

İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi İSKİ arıza sorgulama ara ile bulunabiliyor. İlçe ilçe İSKİ arıza ile öğrenilebiliyor. İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi böylece öğrenilebiliyor. İstanbul sular ne zaman gelecek, saat kaçta sorusu yöneltiliyor. 24 Haziran İSKİ arıza ile kesintiler öğrenilebiliyor. İşte İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi!

İSKİ ile İstanbul su kesintisi sorgulanabiliyor. Arıza ya da planlı şekilde sular kesilebiliyor. İstanbul Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde bir süreliğine su kesintisi yaşanacağı bildirildi. İstanbul sular ne zaman gelecek, saat kaçta sorusu yöneltiliyor. İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi araştırılıyor. İşte 24 Haziran su kesintisi yaşanan ilçeler listesi!

İSKİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için tüm telefonlardan 185'i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ

Arnavutköy Hadımköy mahallesinde 08.43'te başlayan kesinti 17.00'a kadar devam edecek.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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İstanbul sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi 24 Haziran: İSKİ arıza sorgulama ekranı
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