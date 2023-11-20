İstanbul Sultanbeyli’de feci kaza: İki kişi araçta sıkıştı!

Yaralı genç, kendisini kamera ile kayda alan basın mensubuna da 'ağabey sen neyi çekiyorsun' diyerek tepki gösterdi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü ve yolcuyu sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı vatandaşlar olay yerine gelen ambulans ile çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı.