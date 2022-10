İstanbul Sultanbeyli’de pes dedirten kaza: İnsanlık namına beni arayıp sormadı

"AYAĞIMDA 4 YERDEN KIRIK VAR"

Kazada yaralanan Abdullah Gündüz, "O gün bir müşterimize ürün bırakmaya gitmiştim. Kapıda müşteriyi beklerken farklı bir şoför arkadaşla konuşuyordum. O an ne olduğunu anlayamadım. Arabanın beni sıkıştırdığı an can havli ile aracı geri çekmesini söyledim. Bana çarpan kişi aracı geri alamadı, farklı biri gelip aracı geri aldı. Canımın yanmasıyla yere yattım. Daha sonra videoyu izlediğimde kadının bana yardımcı olmadığını gördüm. Çocuklarıyla ilgilenmiş. Ambulans geldi hastaneye kaldırıldım. Ayağıma röntgen çekildi ama bir şey olmadığını söylediler. Bana çarpan kadın hastane personeliymiş fakat bana gelip, 'seni farklı hastaneye götürelim' demedi. İlk gittiğim hastanede ayağımın kırık olduğu anlaşılmamıştı. İki gün sonra tekrar gittim, ayağımda 4 yerden kırık olduğu anlaşıldı" dedi.