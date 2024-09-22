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Giriş Tarihi: 22.9.2024 09:36

İstanbul - Sultangazi TEM Otoyolunda yürüdü: Ölüme meydan okudu!

Olay İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. Bir kadın elindeki bavulla TEM Otoyolu'nun ortasında uzun süre yürüdü.Araçlara aldırış etmeden otoyolda yürümeye devam eden kadın hem kendi hayatını hem de sürücülerin hayatını tehlikeye attı. İşte detaylar...

DHA
İstanbul - Sultangazi TEM Otoyolunda yürüdü: Ölüme meydan okudu!

Olay, dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde kaydedildi. Elinde bavul olan bir kadın, otoyolun ortasında yürümeye başladı.

Trafiğin yoğun olduğu yolda yürüyen kadın, yanından geçen araçlara da aldırış etmedi. Kadın hem kendi hayatını hem de otoyolda seyreden sürücüleri tehlikeye attı. Elindeki bavulla otoyolun ortasında uzun süre ilerleyen kadını bazı araç sürücüleri korna çalarak uyarsa da o yoluna devam etti.

"AZ KALSIN ÇARPIYORDUK"

Ölüme meydan okuyan kadın, yol ayrımına kadar otoyolda yürüdü ardından da gözden kayboldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Otoyolda yürüyen kadına çarpmaktan son anda kurtulan bir kamyon şoförü ise, aracını yol kenarına park ederek o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerde sürücünün, 'Otobanda yolun ortasında yürüyor. Az kalsın çarpıyorduk. Abla kenara çekil' sözleri duyuluyor.

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İstanbul - Sultangazi TEM Otoyolunda yürüdü: Ölüme meydan okudu!
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