Sultangazi'de meydana gelen olayda aniden yola fırlayan bir çocuğa motosiklet çarptı. Talihsiz çocuk kafasını dubaya çarparak yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İşte o anlar…
Kaza, dün saat 12.30 sıralarında İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana geldi.
Yolun karşısına geçmek için aniden yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı.
Kazanın ardından savrulan çocuk kaldırımdaki mantar dubaya kafasını çarparak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdüğü çocuğun gün içerisinde taburcu edildiği öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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İstanbul Sultangazi’de korkutan kaza: Aniden yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı!