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Giriş Tarihi: 8.3.2023 19:03 Son Güncelleme: 8.3.2023 19:23

İstanbul Taksim’de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim’de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken Beyoğlu Kaymakamlığı feminist gece yürüyüşünü yasakladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Taksim’de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı

Taksim, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. Beyoğlu Kaymakamlığı ise yapılması planlanan eylemler öncesinde 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü adı altında düzenlenmek istenen toplanma, toplantı, yürüyüş, oturma ve protesto eylemlerinin yasaklandığını açıkladı.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla polis ekipleri Taksim'de güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarına giriş çıkışlar polis bariyerleriyle kapatıldı. Ayrıca İstanbul Valiliği'nin aldığı karar istikametinde M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş ve çıkışı ve F1 Taksim-Füniküler Hattı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla geçici süreyle kapatıldı.

BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI TAKSİM'DE EYLEM YASAĞI GETİRDİ

Beyoğlu Kaymakamlığı yapılan açıklamada, "8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü adı altında düzenlenmek istenen toplanma, toplantı, yürüyüş, oturma ve protesto eylemi idaremiz Beyoğlu ilçesi sınırları dahilinde kamu düzeni ve milli güvenliğin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 08/03/2023 günü saat 00.00'dan 08/03/2023 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır" denildi.

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İstanbul Taksim’de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı
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