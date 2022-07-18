Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 10:29 Son Güncelleme: 18.7.2022 10:35

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) de en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. 2022 İstanbul Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, 2022 İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması.

İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Haziran ayında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci, üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri için araştıralarına başladı. Bu kapsamda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması da merak edilenler arasında yerini aldı. İşte 2022 İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...

İSTANBUL TEKNiK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda 2022 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2022 taban puanları da henüz açıklanmadı. Ancak üniversitenin geçen yılki öğrenci alımlarında belirlediği taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tablo güncellendiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 110+3
110+3
110+3
115+3		 113
113
113
118		 1.821
2.450
2.580
3.670		 495,19952
531,68185
519,20048
510,43415
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 40+1
40+1

 41
41

 2.861
4.200

 486,02770
524,80716
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 3.248
3.780
3.470
4.480		 483,00897
526,27015
514,35598
506,25671
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 4.810
5.750
5.726
5.930		 473,86016
519,89942
504,52188
500,00765
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 110+3
110+3
110+3
115+3		 113
113
113
118		 5.921
6.870
6.483
7.830		 468,99682
516,99957
501,77771
492,62960
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uçak Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 6.019
5.980
6.144
6.800		 468,63334
519,29122
502,96542
496,46201
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 7.560
9.160
8.302
9.580		 462,80752
511,70520
495,63376
486,92660
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 9.098
9.670
10.613
13.800		 457,84184
510,74115
489,19881
474,36091
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uzay Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 10.324
11.600
13.782
17.400		 454,29643
507,00869
481,25092
465,41467
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 11.505
12.700
14.448
16.600		 451,11459
504,89395
479,67136
467,21630
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 110+3
110+3
110+3
120+3		 113
113
113
123		 14.029
15.400
16.685
17.800		 445,31247
500,42662
474,82760
464,37379
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 14.730
15.100
13.046
15.700		 443,76417
500,90144
483,03027
469,44550
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 16.356
15.400
12.514
11.600		 440,40845
500,38437
484,30490
480,61659
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Matematik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 18.238
21.700
25.797
28.000		 436,66205
490,97190
457,61793
442,29293
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik Mühendisliği SAY 95+3
95+3
95+3
95+3		 98
98
98
98		 21.623
19.800
19.341
20.300		 430,74369
493,67499
469,30738
458,46261
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 27.971
31.100
32.964
32.900		 420,70682
478,20076
445,49892
432,84128
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 29.045
23.200
16.990
11.900		 419,09909
488,76903
474,15344
479,74026
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 31.570
31.800
32.150
32.300		 415,49998
477,35175
446,86862
433,95784
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 32.927
32.100
33.135
34.300		 413,55053
476,92311
445,25093
430,21466
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 37.851
36.700
37.321
39.100		 407,04279
471,24282
438,53048
421,47397
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 39.683
35.900
27.657
20.500		 404,67468
472,15724
454,36221
458,02050
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 41.303
40.900
41.821
42.900		 402,64094
466,00383
431,69790
414,92719
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0


 10


 41.430


 402,48826
—-
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 42.355
46.900
55.618
62.500		 401,39031
458,82496
411,97811
384,96426
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 45.349
38.700
27.614
19.400		 397,81618
468,70993
454,44985
460,67946
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tekstil Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 50.798
51.700
55.985
93.000		 391,31936
453,21603
411,51024
348,87287
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 51.553
53.100
48.496
44.000		 390,40696
451,60563
421,92936
413,10601
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 56.018
37.100
75.899
66.400		 385,35098
470,69417
386,27244
379,72168
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 10+0


 10


 64.053


 376,74402
—-
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 65.133
76.900
84.831
92.300		 375,57694
424,31043
376,03518
349,51353
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0


 7


 65.756


 374,95289
—-
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 67.173
62.200
56.301
53.900		 373,49070
441,20929
411,09925
397,30745
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 190+5
190+5
190+5
195+5		 195
195
195
200		 68.242
59.300
56.926
28.800		 372,40758
444,44115
410,28324
440,76489
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 70.086
71.100
75.849
78.600		 370,53073
431,03064
386,33283
364,57176
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 72.578
70.700
70.546
69.100		 368,07253
431,38165
392,68542
376,28878
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 73.718
67.600
56.927
48.300		 366,93190
435,09489
410,28307
406,00392
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 95+3
95+3
95+3
95+3		 98
98
98
98		 77.658
81.100
90.756
92.700		 363,11913
419,67324
369,74606
349,09714
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 80.975
82.500
84.711
83.800		 359,86319
418,14782
376,16260
358,67890
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 81.374
82.500
82.933
84.300		 359,47652
418,15255
378,19614
358,15986
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 90.761
98.900
100.328
106.000		 350,99392
400,79153
360,19556
336,41203
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 94.535
81.500
102.277
93.900		 347,74948
419,24156
358,29303
348,02331
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Meteoroloji Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 96.225
93.800
95.644
90.300		 346,36802
406,02925
364,78140
351,67983
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Geomatik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 102.107
84.100
70.299
58.100		 341,45111
416,43533
393,01384
391,15476
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maden Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 111.098
111.000
126.071
130.000		 334,12498
388,73196
337,97118
317,23008
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı
(İngilizce)		 SAY 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 122.429
121.000
117.991
108.000		 325,67560
379,43089
344,32025
334,49797
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 123.190
112.000
91.978
71.400		 325,11840
387,79921
368,44146
373,33753
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0
11+0
5+0
5+0		 11
11
5
5		 124.639
180.000
107.735
123.000		 324,08161
336,22861
353,31681
322,94385
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Jeoloji Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 127.553
121.000
119.057
116.000		 322,02801
378,93137
343,47987
327,77327
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli)		 SAY 10+0
35+0
35+0
35+0		 10
8
20
35		 135.334

Dolmadı
147.000		 316,81465

Dolmadı
306,50341
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 8+0


 8


 135.383


 316,78217
—-
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0
11+0
5+0
5+0		 11
11
5
5		 135.463
147.000
139.811
132.000		 316,73135
358,46533
327,97610
316,18550
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Geomatik Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 136.530
98.600
93.311
71.600		 316,01209
401,07745
367,04258
372,94633
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 11+0
11+0
5+0
5+0		 11
11
5
5		 137.554
174.000
127.617
126.000		 315,37778
339,75196
336,82563
320,47058
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0


 7


 138.231


 314,90020
—-
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Jeofizik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 147.409
140.000
141.637
146.000		 309,23089
363,18697
326,76674
306,74154
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 155.664
141.000
112.059
89.400		 304,43916
362,90039
349,47696
352,61144
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 162.251
146.000
157.022
161.000		 300,67645
359,05591
316,99847
297,79738
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 20+0


 20


 202.225


 281,24222
—-
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 8+0


 8


 223.293


 272,58504
—-
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)		 SAY 25+0
30+0
30+0
30+0		 16
12
30
30		 Dolmadı

125.131
123.000		 Dolmadı

338,68109
322,45267
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomühendislik
(UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli)		 SAY 20+0
30+0

 14
10

 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli)		 SAY 10+0
10+0
10+0
10+0		 7
3
1
4		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 10+0
10+0
20+0
20+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 52+0
52+0
30+0
20+0		 26
8

14		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 15+0


 14


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli)		 SAY 20+0
20+0
30+0
 3
14
8
 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)		 SAY 15+0
15+0
15+0
 8


 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0


Dolmadı


 Dolmadı
—-
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)		 SAY 30+0


 15


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0


Dolmadı


 Dolmadı
—-
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP)		 SAY 25+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 10+0
10+0
20+0
20+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 30+0
52+0
30+0
20+0		 11
3

7		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli)		 SAY 10+0
10+0
10+0
10+0		 2
2

3		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 10+0
10+0
20+0
20+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 30+0
52+0
30+0
20+0		 13
7

6		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli)		 SAY 5+0
5+0
5+0
 1
5
5
 Dolmadı
175.000
136.106
 Dolmadı
339,16841
330,56169
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)		 SAY 15+0
15+0
15+0
 2


 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)		 SAY 15+0
15+0
15+0
 1


 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 15+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
1+0
1+0
1+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonomi
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 5.476
4.620
9.212
15.500		 410,84865
459,16668
426,28017
403,98213
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 6.943
13.500
7.750
16.000		 404,78657
427,25588
430,08885
403,21281
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonomi ve Finans
(İngilizce) (Burslu)		 EA 7+0


 7


 414.867


 245,12695
—-
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(İngilizce) (Burslu)		 EA 7+0


 7


 428.092


 243,33733
—-
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 15+0


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 8+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonomi
(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)		 EA 15+0
15+0
15+0


Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonomi ve Finans
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 15+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonomi ve Finans
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 8+0


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)		 EA 34+0
34+0
34+0
34+0		 22
34
34
19		 Dolmadı
193.000
205.604
Dolmadı		 Dolmadı
327,32660
308,10621
Dolmadı
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İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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