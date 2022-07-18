İstanbul Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2022 taban puanları da henüz açıklanmadı. Ancak üniversitenin geçen yılki öğrenci alımlarında belirlediği taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tablo güncellendiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2021

2020

2019

2018 Yer.

2021

2020

2019

2018 Başarı

Sırası

2021

2020

2019

2018 Taban

Puanı

2021

2020

2019

2018 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce) SAY 110+3

110+3

110+3

115+3 113

113

113

118 1.821

2.450

2.580

3.670 495,19952

531,68185

519,20048

510,43415 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği

(İngilizce) SAY 40+1

40+1

—

— 41

41

—

— 2.861

4.200

—

— 486,02770

524,80716

—

— İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 3.248

3.780

3.470

4.480 483,00897

526,27015

514,35598

506,25671 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 4.810

5.750

5.726

5.930 473,86016

519,89942

504,52188

500,00765 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 110+3

110+3

110+3

115+3 113

113

113

118 5.921

6.870

6.483

7.830 468,99682

516,99957

501,77771

492,62960