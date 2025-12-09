İstanbul TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 2 TIR ve kamyonet birbirine girdi! 4 yaralı

Korkutan kaza, akşam saatlerinde Avrupa Otoyolu üzeri Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi ile Beyciler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bekir K. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hasım A. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin önündeki TIR başka bir TIR'a çarptı.
SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI
Meydana gelen 3 araçlı sıkışmalı zincirleme kaza sonrası olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. TIR ve kamyonet şoförleri araçlarından kendi imkanlarıyla yaralı olarak çıkarken, kamyonette sıkışan yolcular Necati K. ve yabancı uyruklu Sherzod R., Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çorlu İtfaiye kaza kırım ekibinin gayretli çalışması sonrası kurtarıldı.
SİLİVRİ OTOYOL JANDARMASI TRAFİĞE MÜDAHALE ETTİ
Kaza nedeniyle Edirne'den İstanbul istikametine trafikte yaklaşık 1 saat aksama meydana geldi. Sıkışmalı kaza nedeniyle yaralılara müdahale sırasında bir süre kapatılan yol, İstanbul Silivri Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahalesi sonrası yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.