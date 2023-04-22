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Giriş Tarihi: 22.4.2023

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu

DHA
İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Bayram ziyareti için sokağa çıkan vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında da yoğunluğa neden oldu. Cevizlibağ'da tramvay ve Metrobüs'e binmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı. Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda da her iki yönde yoğunluk oluştu. Anadolu yakasında da Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

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İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu
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