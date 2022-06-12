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Giriş Tarihi: 12.6.2022 10:45 Son Güncelleme: 12.6.2022 10:49

İstanbul trafiğinde dehşete düşüren görüntü: İndirip dövdüler!

DHA
İstanbul trafiğinde dehşete düşüren görüntü: İndirip dövdüler!

İstanbul Sultangazi'de inanılmaz anlar yaşandı... Duran trafikte araçlarından inen 3 kişi, zorla panelvan aracından indirdikleri sürücüyü darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Korkunç olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kırmızı ışık nedeniyle duran trafikte araçlarında inen 3 kişi, yanına gittikleri panelvan aracın sürücüsünü zorla indirdi. Husumetlileri olduğu ileri sürülen kişilere direnen sürücü, bir fırsatını bulup koşarak kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan kişiler yakaladıkları sürücüsü darbetmeye başladı. Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırıp, polis merkezine götürdü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Zorla araçtan indirdikleri sürücüyü darbettiler | Video

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan olay cep telefonu ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çevreden geçenlerin olan biteni film izler gibi izlediği görülüyor...

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İstanbul trafiğinde dehşete düşüren görüntü: İndirip dövdüler!
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