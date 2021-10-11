İstanbul trafiğinde her akşam aynı çile

İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla toplu taşımada ve trafikte de yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasıyla İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 200 bin öğretmen ders başı yapması 20 bin kadar servisin yollara çıkması ve üniversite öğrencilerinin de okula başlaması trafiği sabah akşam felç etti.

HER GÜN ARTIŞTA!

Pandemide insanların toplu ulaşım yerine kendi araçlarını tercih etmesi ve okulların başlaması ile velilerin özel araçları ile yola çıkması İstanbul trafiğinin her gün artmasına neden oldu. Uzmanlar pandemiden sonra Okulların açılması ile birlikte trafiğe günlük 350 bin aracın ilave olduğunu, okulların açılmasıyla beraber hem trafikte hem de toplu ulaşımda anormal bir artış yaşandığını kaydettiler.

İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk | Video

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'LERE ÇIKTI

Okulların açılmasından sonra trafiğin her sabah yüzde 65 ve akşam saatlerinde yüzde yüzde 60 ile yüzde 80'e kadar yükseldi. Üniversitelilerin İstanbul'a gelmesi ile ve sağnak yağışın etkili olması ile trafikteki yoğunluğun yüzde 70'lere kadar çıktığı görüldü.

Yağmurla birlikte TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda yoğunluk yaşandı. Yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle İstanbul'un yolları adeta kırmızıya dönüştü. Vatandaşlar yoğun trafik nedeniyle saatlerce direksiyon başında evlerine ulaşmaya çalıştı.