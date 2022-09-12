CANLI - İSTANBUL TRAFİK DURUMU HARİTASI || 12 Eylül 2022 İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu nasıl?

İstanbul trafik yoğunluğu ve yol durumu haritası günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başladı. Okulun ilk günü olması nedeniyle İstanbul'da yoğun bir trafik oluştu. Sabahın erken saatlerinde bazı anayollarda trafik durma noktasına gelirken yola çıkmadan önce yol durumu haritasını incelemek isteyen vatandaşlar, "İstanbul trafik yoğunluğu nasıl?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 12 Eylül 2022 canlı İstanbul trafik yoğunluğu yol durumu ve detaylar...
İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte saat 08.15 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 60'a yükseldi.
Haftanın ilk iş günü saat 08.15 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 60 olarak belirtildi. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
İBB cuma günü açıkladığı önlemler kapsamında bugün toplu ulaşımın saat 14.00'e kadar ücretsiz olduğunu açıklamıştı.
Trafik yoğunluğu Avrupa yakasında Şişli, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Avcılar ile Anadolu yakasında Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir'de yaşandı.