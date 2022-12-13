İstanbul trafik yol durumu nasıl, hangi güzergahlarda yoğunluk var? İBB İstanbul trafik yol durumu haritası (13 Aralık 2022)

Trafik yol durumu haritası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbullular yoğun bir trafikle karşı karşıya kaldı. Hava şartlarının etkili olduğu yoğunluk haritada birçok bölgenin borda renkli olmasıyla gözler önüne seriliyor. Peki, İstanbul trafik yol durumu nasıl, hangi güzergahlarda yoğunluk var? İşte İstanbul trafik yol durumu haritası ve merak edilenler.
İSTANBUL TRAFİK YOL DURUMU HARİTASI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sarı kod uyarısından sonra başlayan sağanak yağış, Megakent'te hayatı olumsuz etkiledi.
İstanbul'da mesai saatinin başlamasıyla birlikte sürücüler yola çıkarken, sabah saatlerinde yağmurun da etkisini göstermesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu.
Ana arterler ile Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.