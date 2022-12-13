Haberler Yaşam Haberleri İstanbul trafik yol durumu nasıl, hangi güzergahlarda yoğunluk var? İBB İstanbul trafik yol durumu haritası (13 Aralık 2022)
Giriş Tarihi: 13.12.2022 10:40

İstanbul trafik yol durumu nasıl, hangi güzergahlarda yoğunluk var? İBB İstanbul trafik yol durumu haritası (13 Aralık 2022)

Megakent İstanbul bugün trafik yoğunluğu ile karşı karşıya. Yağışlı hava ve fırtınanın da etkili olduğu trafiğin sabah saatlerinden itibaren vatandaşlara zor anlar yaşattığı kaydedilirken öte yandan “İstanbul trafik yol durumu nasıl, hangi güzergahlarda yoğunluk var?” gibi sorular da yanıt arıyor. İBB tarafından trafiğin yoğunluk durumuna ilişkin detaylar harita üzerinden vatandaşlara sunuluyor. İşte İBB İstanbul trafik yol durumu haritası ve detaylar.

İstanbul trafik yol durumu nasıl, hangi güzergahlarda yoğunluk var? İBB İstanbul trafik yol durumu haritası 13 Aralık 2022

Trafik yol durumu haritası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbullular yoğun bir trafikle karşı karşıya kaldı. Hava şartlarının etkili olduğu yoğunluk haritada birçok bölgenin borda renkli olmasıyla gözler önüne seriliyor. Peki, İstanbul trafik yol durumu nasıl, hangi güzergahlarda yoğunluk var? İşte İstanbul trafik yol durumu haritası ve merak edilenler.

İSTANBUL TRAFİK YOL DURUMU HARİTASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sarı kod uyarısından sonra başlayan sağanak yağış, Megakent'te hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da mesai saatinin başlamasıyla birlikte sürücüler yola çıkarken, sabah saatlerinde yağmurun da etkisini göstermesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu.

Ana arterler ile Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.

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İstanbul trafik yol durumu nasıl, hangi güzergahlarda yoğunluk var? İBB İstanbul trafik yol durumu haritası (13 Aralık 2022)
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