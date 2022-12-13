İstanbul trafik yol durumu nasıl, hangi güzergahlarda yoğunluk var? İBB İstanbul trafik yol durumu haritası (13 Aralık 2022)

Trafik yol durumu haritası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbullular yoğun bir trafikle karşı karşıya kaldı. Hava şartlarının etkili olduğu yoğunluk haritada birçok bölgenin borda renkli olmasıyla gözler önüne seriliyor. Peki, İstanbul trafik yol durumu nasıl, hangi güzergahlarda yoğunluk var? İşte İstanbul trafik yol durumu haritası ve merak edilenler.