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Giriş Tarihi: 7.6.2022

İstanbul turu son gezisi oldu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İstanbul turu son gezisi oldu

Bisikletiyle İstanbul turu yapan jeofizik mühendisi Murat Albayrak’ın bisikletine İstanbul Havalimanı yolunda bir taksi arkadan çarptı. Kalbi duran Albayrak, bir doktor ve hemşirenin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Çatalca Doğa Sporları Kulübü sporcusu olan Murat Albayrak, geçen pazar günü bisikletiyle İstanbul turu yapmak istedi. Sabahın erken saatlerinde uyanıp pedal çevirmek için hazırlanan Albayrak, önce ilk rotası olan Ayasofya Camii'ne gitti. Oradan Ortaköy ve Emirgan derken Çatalca'ya eve dönüş yoluna koyuldu. Her zaman yaptığı gibi İstanbul Havalimanı yolunu kullandı. İki teker üzerinde seyreden Albayrak'ın kaskı ve korumalıkları da üzerindeydi.

ARKADAN ÇARPTI
Ancak arkadan gelen bir taksi, takip mesafesini korumayıp Albayrak'ın bisikletine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Albayrak metrelerce sürüklendi. Kanlar içinde kalan Albayrak'a ilk müdahaleyi yoldan geçen bir doktor ve hemşire yaptı. Kalbi duran Albayrak'ı hayata döndürmek için kalp masajı uygulandı. Müdahalelere yanıt veremeyen Albayrak, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından taksi sürücüsü gözaltına alındı. Albayrak'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere Samsun'a gönderildi. Genç sporcunun bugün toprağa verileceği belirtildi.

BİSİKLETE SAYGI DUYULMUYOR
Bisikletliler Meclisi Moderatörü Murat Pekeser, "Trafik Kanunu'nda bisikletlilerin önemli hakları var ama birçok sürücü bu haklardan bihaber ya da bu haklara saygı göstermiyor. Profesyonel olarak bisiklet kullanan sporcular için veledrom tesislerinin yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Profesyonel bisikletçiler, antrenman yapabilmek için otoyolları kullanmak zorunda bırakılıyor" dedi.

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İstanbul turu son gezisi oldu
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