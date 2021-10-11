İstanbul uyuşturucu operasyonu: 88 kilo eroin ele geçirildi





İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Kuzey Marmara Otobanında tırda nanelerin arasına gizlenmiş vaziyette ele geçirilen ve ülkeye İran üzerinden sokulduğu tahmin edilen eroin ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk Polisi Yakalar. İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir tıra yapılan operasyonda; 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli şahıs gözaltında. Kahraman Polislerimizi ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" mesajıyla duyurmuştu.