İstanbul Valiliği deprem bölgesine 1852 tır yardım gönderdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Valiliğimiz koordinasyonunda 6 Şubat'tan bugüne, başta gıda maddesi olmak üzere 1852 tır, öncelikle Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi. Yaralarımızı birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.