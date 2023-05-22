İstanbul Valiliği deprem bölgesine 1852 tır yardım gönderdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Valiliğimiz koordinasyonunda 6 Şubat'tan bugüne, başta gıda maddesi olmak üzere 1852 tır, öncelikle Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi. Yaralarımızı birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.
Valiliğimiz koordinasyonunda 6 Şubat'tan bugüne;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 22, 2023
✅Başta gıda maddesi olmak üzere
1.852 TIR 🚚🚛
öncelikle #Hatay olmak üzere #deprem bölgelerine sevk edildi.
Yaralarımızı birlikte saracağız.#İstanbul pic.twitter.com/jI9f0UwGtf