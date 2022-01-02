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Giriş Tarihi: 2.1.2022 11:51

İstanbul Valiliğinden, göçmen kaçakçılığı paylaşımına ilişkin açıklama

İHA
İstanbul Valiliğinden, göçmen kaçakçılığı paylaşımına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden, sosyal medyada yer alan kamyon ile göçmen kaçakçılığı paylaşımına ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği, sosyal medyada yer alan kamyon ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde 26 FD plakalı kamyon ile göçmen kaçakçılığı yapıldığına ilişkin alınan ihbarın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce değerlendirilmesi neticesinde; Bayrampaşa ilçemizdeki bir AVM içerisinde park halinde yakalanan araç ile birlikte, sahibi ve şoförü olan şüpheli F.G. ve Göçmen Kaçakçılığı olayı şüphelisi B.E. gözaltına alınmıştır. Bölgede yapılan çalışmada, Bangladeş başta olmak üzere çeşitli uyruklarda 243 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri, İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü Tuzla Geri Gönderme Merkezinde devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, ilimizde düzensiz göçle mücadele çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

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İstanbul Valiliğinden, göçmen kaçakçılığı paylaşımına ilişkin açıklama
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