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Giriş Tarihi: 12.11.2021 17:04 Son Güncelleme: 12.11.2021 17:07

İstanbul Valiliği'nden sis uyarısı

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İstanbul Valiliği’nden sis uyarısı

Meteorolojik değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artacağını ve hafta sonu mevsim normallerinin üstüne çıkmasının beklendiğini açıkladı. Valilik sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus olaylarının görülmesinin beklendiğini belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin meteorolojik değerlendirmesine göre; Halen bölgemizin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının; 12 Kasım 2021 Cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bölgemizde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve Salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.
Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor.

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İstanbul Valiliği'nden sis uyarısı
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