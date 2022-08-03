İstanbul Valisi Ali Yerlikaya cemevlerini ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Muharrem ayı münasebetiyle Karacaahmet Sultan Dergâhı ile Kartal ve Sarıgazi Cemevlerini ziyaret etti. Vali Yerlikaya, Muharrem ayı vesilesiyle gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde ilk olarak Karacaahmet Sultan Dergâhı'nda Muharrem Ercan Dede ile bir araya geldi. Karacaahmet Sultan Türbesini ziyaret ederek dua eden Vali Yerlikaya buradaki görevliler ve vatandaşlar ile sohbet etti.