İstanbul Valisi Ali Yerlikaya cemevlerini ziyaret etti

Daha sonra Kartal Cemevi'ni ziyaret eden Vali Yerlikaya, Selami Sarıtaş Dede ile Adalar, Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerindeki cemevlerinin temsilcileriyle görüştü. Günün son ziyaretini ise Sarıgazi Cemevine yapan Vali Yerlikaya, burada Mete Çelik Dede, Anadolu Yakası Çerağın Bileşenleri Sözcüsü Erdal Sağır ile Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerindeki cemevlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.
Vali Yerlikaya ziyaretleri sırasında, yakın zamanda Ankara'da gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını belitti. Milletçe birlik ve beraberliği korumanın önemine değinen Vali Yerlikaya, bunu bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi konusundaki hassasiyet ve gayretlerin sürdürüleceğini söyledi.