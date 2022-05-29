İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Selam olsun bu kutlu şehrin fatihine!”

Hz. Muhammed'in (s.a.v) "Kostantiniyye (İstanbul) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır, onu fetheden ordu ne güzel ordudur" hadis-i şerifindeki müjdeye mazhar olmak için Fatih Sultan Mehmed Han, bundan 569 yıl önce 6 Nisan'da İstanbul'u kuşattı. 53 gün süren kuşatma ardından 29 Mayıs'ta Fatih Sultan Mehmet Han müjdeye mazhar olarak İstanbul'u fethetti.

"BU EŞSİZ ŞEHRİN FETHİNİN 569. YIL DÖNÜMÜNDEYİZ. KUTLU OLSUN"

Günümüzde de İstanbul'un fetih yılı geldiğinde kadim şehir İstanbul'da çeşitli kutlamalar yapılıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da fethin 569. yılı dolayısıyla dün videolu kutlama mesajı yayınladı.

Vali Yerlikaya, video mesajında "Sevgili İstanbullular, dünya üzerinde fethi Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenip, çağ kapatıp yeni bir çağ başlatan başka bir şehir daha yok. Kubbelerle donattığımız, Osmanlı Devleti'ne 470 yıl boyunca başkentlik yapan, medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuz işte böylesine özel, böylesine ayrıcalıklı bir şehir. Ve bu eşsiz şehrin fethinin 569. yıl dönümündeyiz. Kutlu olsun" ifadelerini kullandı.



"RAHMET, MİNNET VE ŞÜKRANLA..."

Vali Yerlikaya, bugün ise İstanbul'u fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet Han'ın Fatih Camii'ndeki kabrini ziyaret ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Vali Yerlikaya kabrin ziyaret fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak şunları söyledi: "569 yıl önce 29Mayıs günü İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı bugün kabri başında dualarla andık. Selam olsun bu kutlu şehrin fatihine! Selam olsun muzaffer askerlerine! Rahmet, minnet ve şükranla... Coşkuyla 29 Mayısa, İstanbul'un Fethi…"