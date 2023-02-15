İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan depremzedelere ziyaret

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden tahliyeler sürüyor. Depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlardan bazıları İstanbul'a getirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki depremzedelere ziyaret gerçekleştirdi.
"YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ"
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "Deprem bölgelerinden İstanbul'a gelen ve Sancaktepe Mahmut Celaleddin Ökten Öğrenci Yurdu'nda ağırladığımız depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yaralarımızı hep birlikte saracağız." ifadesini kullandı.
Deprem bölgelerinden #İstanbul'a gelen ve #Sancaktepe Mahmut Celaleddin Ökten Öğrenci Yurdu'nda ağırladığımız depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 15, 2023
Yaralarımızı hep birlikte saracağız.#deprem pic.twitter.com/0U7KUFk0o4