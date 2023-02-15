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Giriş Tarihi: 15.2.2023 18:26

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan depremzedelere ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sancaktepe Mahmut Celaleddin Ökten Yurdu'na yerleşririlen depremzedeleri ziyaret etti.

AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan depremzedelere ziyaret

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden tahliyeler sürüyor. Depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlardan bazıları İstanbul'a getirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki depremzedelere ziyaret gerçekleştirdi.

"YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "Deprem bölgelerinden İstanbul'a gelen ve Sancaktepe Mahmut Celaleddin Ökten Öğrenci Yurdu'nda ağırladığımız depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yaralarımızı hep birlikte saracağız." ifadesini kullandı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan depremzedelere ziyaret
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