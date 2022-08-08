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Giriş Tarihi: 8.8.2022 14:00

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Romanlara çorba ikramı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan Ayasofya Camii'nde sabah namazı sonrası Roman vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Romanlara çorba ikramı

Ayasofya Camii'nde sabah namazından sonra Vali Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan namaz sonrası Roman vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah namazı sonrası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde #Roman kardeşlerimizle buluştuk #Ayasofya'mızın huzur ikliminde, cami çıkışında birlikte içilen çorbanın tadı da bir başkaydı" dedi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Romanlara çorba ikramı
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