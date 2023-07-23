İstanbul Valisi Davut Gül SABAH’a konuştu: Bin hayırseverle ikili eğitimi bitireceğiz



TUZLA'DA 32 DERSLİKLİ OKUL: Kamu yatırımlarına ek olarak bin tane hayırsever ile eğitim alanında okul ve derslik yaptırma gibi konularda çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarımızın ilki gerçekleşti. Geçtiğimiz gün Türkiye'nin hayırsever ailelerinden bir iş insanı ile Tuzla'da 32 derslikli bir okul için protokolü imzaladık. Bu sayıların önümüzdeki günlerde de artacak inşallah. Bin tane hayırsever hedefi koyduk. İstanbul'da bu hedefe ulaşabileceğimize inanıyorum. Çünkü Türkiye'de özellikle eğitim alanına katkıda bulunmak isteyen çok sayıda hayırsever vardır. Hayırseverlerle arttırılacak okul ve dershanelerle yüzde 40'ının ikili eğitim gördüğü sistemin ortadan kaldırılması sağlanacak. Çünkü ikili eğitim okul ve sınıf olmamasından kaynaklanıyor. Çocuklar sabahın erken saatlerinde gecenin karanlığında okullarına gidiyorlar. Okul ve sınıf sayısının artması ile birlikte öğrenciler tam gün eğitim alacak ve etüt ile boş zamanı olduğu için kendine zaman ayırabilecek.