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Giriş Tarihi: 19.3.2022 16:34

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan beklenen kar yağışı için "tedbirli olun" uyarısı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan beklenen kar yağışı için tedbirli olun uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde 12.00-24.00 saatleri arasında kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün bu sabah 10.30'daki verilerine göre, İstanbul genelinde bugün saat 12.00-24.00 arası kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

KARLI HAVADA CAN DOSTLARINI UNUTMADILAR

İstanbul valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kar yağışı nedeniyle sokakta yaşayan hayvanları da unutmadıklarını belirterek , "Kıymetli İstanbullular sokakta kalan hayvanları da unutmadık. Şehrimizin sakinleri ve can dostlarımızı bu soğuk havada unutmadık. Kedilerimizi ve köpeklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimiz her yerde su ve yemeklerini vermektedir. Lütfen sizlerde bir kap yemek ve su vermeyi eksik etmeyin" dedi.

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan beklenen kar yağışı için "tedbirli olun" uyarısı
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