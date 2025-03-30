İstanbul Valisinden Çevik kuvvete ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da hazır bulundu.Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerle biraraya gelen Gül ardından bir konuşma yaptı.

Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ziyaretinde konuşan Vali Gül, "Gayretlerinizi, yaptıklarınızı biliyoruz. Hem de son izinsiz gösteriler başta olmak üzere görevinizi, verilen görevleri hakkıyla yerine getirdiğinize şahitlik ettik. Sizleri seviyoruz. Dirayetinizi, cesaretinizi, görevinize bağlılığını biliyoruz. Görev yaptığınız süre içerisinde hep yanınızda olacağız. Bu organizasyonu yapan müdürümüze de, müdürümüzün mesai arkadaşlarını da ayrıca teşekkür ediyor, hepinize tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.