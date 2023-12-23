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Giriş Tarihi: 24.12.2023

İstanbul ve Ankara, Filistin için yürüyor

Halit TURAN Halit TURAN
İstanbul ve Ankara, Filistin için yürüyor
Ankara'da 300'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun desteği ile İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı, miting ve yürüyüşlerle protesto edilecek. AKM Metro İstasyonu'ndan başlayıp Anadolu Meydanı'na kadar devam edecek yürüyüşe sanat ve spor çevresinden de geniş katılımın olacağı öğrenildi. İstanbul'da ise İHH'nın öncülük ettiği ve çok sayıda STK'nın destek verdiği "Filistin İçin Yürüyoruz" eylemlerinin üçüncüsü Eminönü'nde gerçekleştirilecek. Öte yandan dün Erzurum, Kayseri ve Gaziantep'te Gazze için gösteri yapıldı.

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İstanbul ve Ankara, Filistin için yürüyor
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