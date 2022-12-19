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Giriş Tarihi: 19.12.2022 10:21

İstanbul ve Ankara’da DHKP/C operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul ve Ankara'da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İstanbul ve Ankara’da DHKP/C operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütülüyor.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün gençlik yapılanması olan DEV-GENÇ içerisinde faaliyet yürüten 9 şüpheli ve örgütün Armutlu Alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli tespit edildi. Toplam 13 şüpheliye yönelik iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucu şüphelilerin örgüt etkinliklerine sürekli katıldıkları, örgüt adına para topladıkları, korsan gösteri, yazılama yaptıkları belirlendi. Örgüt içerisinde aktif bir şekilde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 12 ilçede 19 adrese, Ankara'da bir adrese olmak üzere toplam 20 adrese 16 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda hedef şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Ayrıca Ozan T. adlı şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 kurusıkı silah, 30 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 muşta, 1 ses fişeği ele geçirildi. Bu şüpheli de polis tarafından gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Öte yandan, şüphelilerin emniyette ifade alma işlemleri tamamlandı. Şüpheliler yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İstanbul ve Ankara’da DHKP/C operasyonu: 13 gözaltı
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