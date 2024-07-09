İstanbul ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerine yönelik tespitlerin ardından operasyon düzenlendi. Terör örgütü DHKP-C üyelerinin saha yapılanmalarını ve toplantılarını gerçekleştirdiği belirlenen 14'ü İstanbul'da, 1'i Sakarya'da toplam 15 adrese İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nce eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi.



12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'un Şişli İlçesi'nde bulunan, terör örgütü DHKP-C'nin fikir ve ideolojileri yönünde hareket edildiği ifade edilen İdil Kültür Merkezi'ne de baskın yapıldığı ve burada iki kişinin gözaltına alındığı vurgulandı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda yakılmış halde iki dizüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.