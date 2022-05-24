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Giriş Tarihi: 24.5.2022 17:22

İstanbul ve Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

DHA
İstanbul ve Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul ve Tekirdağ'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 12'si kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medyadan müşteri bularak fuhuş yapanlara yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ ve İstanbul'da belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

20 GÖZALTI

Operasyonda 3 Gürcistan, 2 Özbekistan, 2 Türkmenistan, 2 Kırgızistan ve 3 Türkiye uyruklu olmak üzere 12 kadın ile para karşılığı fuhuş yaptırdığı belirlenen Ş.Ö., A.K., M.Ö., U.D., G.K., F.S., H.K. ve F.A. gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 6 mermi, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 295 lira, 100 dolar ile fuhuş için kullanılan 9 cep telefonu ile cinsel materyaller ele geçirildi. Yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı. Şüphelilerin 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçlarından soruşturması sürüyor.

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İstanbul ve Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 20 gözaltı
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