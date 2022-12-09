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Giriş Tarihi: 9.12.2022 14:25 Son Güncelleme: 9.12.2022 14:41

İstanbul Yenikapı’da Kayseri günleri

İstanbul Yenikapı Kayseri Tanıtım Günleri başladı. Etkinlikte Kayseri’nin 16 ilçesinin tarihi ve doğal güzellikleri ile mutfağı tanıtılıyor.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
İstanbul Yenikapı’da Kayseri günleri

Kayseri'nin 16 ilçesinin her birinde bulunan tarihi ve doğal güzellikleri, gastronomisi ve turizm potansiyelinin tanıtılacağı Kayseri Tanıtım Günleri İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı. 11 Aralık Pazar gününe kadar 13.00 ile 22.00 saatleri arasında misafirlerini karşılayan stantlar etkinliğin ilk gününden ilgi gördü. Stantlarda Kayseri'nin mutfak lezzetlerinden, ilçelerine, turizm değerlerinden şehrin kültürel mirası da dâhil pek çok alanda tanıtımlar yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin de şehrin değerlerini tanıtan stantlarla yerini aldığı etkinlikte 11 Aralık Pazar gününe kadar İstanbul'daki Kayserililer ile Kayseri'yi merak eden vatandaşlar stantlarda ağırlanacak ve kadim kentin tanıtımı yapılacak. Kayseri Tanıtım Günleri, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kayseri İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'nun destekleriyle düzenleniyor.

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İstanbul Yenikapı’da Kayseri günleri
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