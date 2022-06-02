İstanbul yolunda film gibi olay

TEM Otoyolu Akyazı geçişi mevkisinde önceki gece kaza ihbarı alan jandarma, olay yerine ekip gönderdi. ekip sevketti. Yol kenarında kaza yapan aracının yanında bulunan yaralı O. D, otoyolda seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve bu yüzden kaza yaptığını söyledi. Saldırıyı yapanların, kuzeni K.Ş. ile bir arkadaşı olduğunu anlatan O.D, "Beni darp edip, yanımda bulunan imam nikahlı eşim H.B'yi zorla kaçırdılar" dedi ve saldırganlardan şikayetçi olduğunu söyledi. Jandarma, otoyollarda görev yapan güvenlik birimlerine konuyla ilgili bilgi verip, şüpheli aracı ihbar etti. Yapılan araştırmada, Bitlis'ten yola çıkan O.D. ile HB'nin içinde bulunduğu otomobilin, Sivas'ta yol kontrolü yapan polisler tarafından durdurulduğu, H.B. adlı kadın hakkında kayıp ilanı bulunduğu anlaşıldı. Ancak HB'nin rızasıyla araçta bulunduuğunu söyleyince aracın salıverildiği anlaşıldı. Jandarma ve polis, İstanbul istikametine gittiği belirtilen araç ve içindekileri arıyor. İHA