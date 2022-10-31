İstanbul’a 7 yeni deniz hattı! Seferler 1 Kasımda başlıyor

BOSTANCI-MODA-KADIKÖY-KABATAŞ HATTINDA SEFER 70 DAKİKA

İki kıta arasında hizmet verecek Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattının sefer süresi 70 dakika olacak. Hatta günlük 10 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış yolcu kapasitesi en az 220 kişi, yaz yolcu kapasitesi en az 330 kişi olan yolcu motoru kullanılması öngörülüyor.

Sefer süresi 50 dakika olarak planlanan Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında da günlük 24 sefer yapılması hedefleniyor. Bu hatta kış ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kişi olan deniz otobüsü ile hizmet verilecek.